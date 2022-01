Lo startupper Mauro Orso: "Usare fiscalità agevolata welfare aziendale per bonus psicologo"

Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Escluso dalla legge di Bilancio, il 'bonus psicologo' continua ad animare il dibattito di una parte della società politica e civile. Disapprovando "la poca sensibilità del governo nei confronti di un tema che è diventato un’urgenza a causa dell’emergenza pandemica", Mauro Orso, startupper, consigliere al Comune di Palazzo Marino e presidente della commissione Sviluppo economico del Comune di Milano, trova una soluzione per rendere accessibile ai cittadini il supporto psicologico.

Tramite il proprio canale Instagram, Mauro Orso descrive l’iter di bocciatura dell’emendamento 'bonus psicologo' ricordando al governo, con toni seri e decisi, "la necessità assoluta di mettere gli italiani nella condizione di poter accedere ai sostegni necessari a elaborare e superare i traumi e le incertezze causate dalla pandemia". Lo startupper, fondatore della piattaforma glipsicologionline.it, inoltre, dichiara come "il Parlamento non abbia difeso con sufficiente tenacia l’approvazione dell’emendamento a favore della salute mentale della popolazione, che è da intendersi come urgenza primaria del paese".

Rifacendosi alla legge di bilancio 2016/17/18, Mauro Orso ha comunque individuato una soluzione fiscale per poter usufruire di incentivi statali necessari a pagare un supporto psicologico e invita le imprese italiane a utilizzare la fiscalità agevolata del welfare aziendale per acquistare voucher da poter utilizzare sulle piattaforme che offrono questo tipo di servizio. “Se non ci aiuta chi legifera, prendiamoci gli aiuti che ci servono perché gli strumenti ci sono”, ha dichiarato a tal proposito lo startupper.

L’azione è stata appoggiata e condivisa dall’imprenditrice digitale Cristina Fogazzi (@estetistacinica), dall’avvocato attivista Cathy la Torre (@avvocathy), dalla conduttrice Andrea Delogu (@andrealarossa) e da centinaia di imprenditori che si sono tempestivamente dimostrati interessati all’argomento. Mauro Orso ha anche annunciato che la piattaforma di supporto psicologico da lui fondata, glipsicologionline.it, sta ultimando lo sviluppo web per l’emissione dei voucher welfare da rendere disponibili alle aziende che volessero acquistare bonus psicologo per i propri dipendenti e scaricarne il 100% dalle tasse da versare all’erario.