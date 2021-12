Lobby: Brescia (M5S), 'ok commissione a pdl, il 10 gennaio in aula'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Si è concluso l’esame in commissione della proposta di legge che regolamenta l’attività di lobbying. La commissione, infatti, ha approvato oggi senza voti contrari il mandato alla relatrice Vittoria Baldino. Il testo ora è atteso in aula lunedì 10 gennaio e spero che verrà approvato rapidamente.

Dopo decine di proposte di legge non andate in porto negli ultimi decenni, è tempo di colmare un vuoto normativo con regole chiare e semplici strumenti di trasparenza come il registro dei lobbisti e l’agenda degli incontri.” Lo dichiara Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.

“Il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto mettere questo tema al centro dell’agenda parlamentare, nonostante le sensibilità diverse anche all’interno di questa maggioranza.

Grazie a questo impegno e al lavoro di dialogo della relatrice oggi raggiungiamo un obiettivo storico anche perché la legge riguarderà non solo Parlamento e governo, ma anche regioni, comuni capoluogo di regione, autorità indipendenti ed enti pubblici”, aggiunge Brescia.