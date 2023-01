Localizzatore gps bambini: funzioni e dove ordinarlo

Il localizzatore gps bambini permette di far stare tranquilli i genitori e fare in modo che non succeda nulla di grave al piccolo.

Chiunque sia genitore sa molto bene quanto i bambini possano andare incontro a pericoli di ogni tipo. Quando sono piccoli è necessario sempre stare all’erta perché c’è timore che si facciano male o si perdano. Per controllare i bambini e far stare tranquilli i genitori, il localizzatore gps è il dispositivo da usare grazie alle tante funzioni che possiede.

Localizzatore gps bambini

Un dispositivo come il localizzatore gps è molto utile per i bambini perché permette ai genitori di poter capire dove si trovano in qualsiasi momento senza perderli di vista. Una ottima soluzione per il genitore molto apprensivo per essere maggiormente sicuro in quanto può controllare un bambino tramite dei tracker.

Ovviamente sono di materiale diverso perché questo dispositivo per bambini è in plastica. Si distinguono diverse tipologie di localizzatore gps per bambini con o senza SIM oppure con SigFox. Hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e sono in grado di captare il segnale per poi inviarlo allo smartphone in modo da tenere traccia dei vari percorsi.

I modelli disposti di SIM hanno bisogno di un abbonamento che può essere mensile o annuale per poter funzionare, mentre quelli che ne sono sprovvisti funzionano molto bene anche senza SIM. I modelli SigFox si distinguono da altri dispositivi perché hanno un segnale radio e inviano la posizione in tempo reale.

Ovviamente per capire dove si trova il bambino, bisogna dotarlo di un localizzatore gps in modo che ogni genitore possa essere certo di cosa stia facendo e dove sia senza troppe preoccupazioni e ansie che si possono vivere in determinate situazioni.

Localizzatore gps bambini: funzioni

Si tratta di un dispositivo che è molto importante per il genitore noto anche con il nome di localizzatore gps o satellitare e indicato per la sicurezza dei bambini e anche dei genitori che sono sempre alle prese con mille ansie riguardanti i piccoli. Sono dispositivi che permettono di monitorare il bambino soprattutto al parco o in casa quando non sempre si ha tempo per controllarlo h24.

Un dispositivo che funziona nello stesso modo di altri modelli: bisogna semplicemente scaricare l’app sul proprio cellulare per ricevere poi un allarme o segnale nel caso dovesse allontanarsi. Ovviamente le funzioni variano molto a seconda del tipo di modello e, in alcuni casi, può essere costituito da un braccialetto che abbia la funzionalità di un tracker da indossare.

Un apparecchio molto piccolo che è possibile mettere in tasca al bambino o anche nello zaino di scuola in modo che non si allontani dalla zona considerata protetta che possono essere i 20 metri, ma è altrettanto funzionale quando è al parco sotto casa o a giocare con gli amici. Ha a disposizione un pulsante di emergenza che il bambino può attivare nel caso fosse in pericolo in modo che il genitore intervenga immediatamente.

All’aperto un localizzatore gps funziona molto bene, mentre in casa sarebbe meglio un tracker per bambini che sfrutti la tecnologia Bluetooth. In questo caso si ha bisogno di un abbonamento per poterlo usare con alcuni modelli che sono dotati sia di tracking satellitare che bluetooth. Sono particolarmente utili anche nei luoghi affollati o in viaggio.

Localizzatore gps bambini: il migliore

Tra i vari dispositivi di localizzatore gps bambini che si possano trovare, il migliore, per una maggiore sicurezza dei genitori, è TiMappo, che permette di non perdere di vista nulla tenendo sempre traccia delle proprie cose. In questo caso aiuta a monitorare la posizione del bambino certi che stia bene e sia in buone mani.

Un dispositivo colorato che si può agganciare alle chiavi, allo zaino del bambino, ma anche al collare del cane in modo da non perdere nulla e ritrovare ciò che si sta cercando in un click. In tempo reale tiene traccia di qualsiasi cosa e basta semplicemente scaricare l’app sul telefono per poi procedere alla configurazione.

A quel punto, si aggancia al dispositivo e si comincia a monitorare tramite l’app. Invia poi un segnale sicuro tramite l’app permettendo così di visualizzare la mappa che dà le dritte e i consigli adatti per ritrovare l’oggetto perso in modo da indirizzarsi sulla strada giusta. Un dispositivo super efficiente con una autonomia della batteria molto buona che funziona anche senza abbonamento.

Il localizzatore gps TiMappo, originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto qui sito ufficiale del prodotto Al fondo della pagina si trova il modulo dove inserire le informazioni personali per bloccare così l’offerta di questo dispositivo a 49€ . Il pagamento è alla consegna direttamente in contrassegno senza l’utilizzo della carta di credito.

