Torna alla ribalta il dibattito sul terzo mandato politico. Su questo, è intervenuto anche il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana che ha annunciato di non escludere un terzo mandato. Ecco cosa ha detto sulla questione e sulla “limitazione” dei mandati.

Lombardia, Fontana sul terzo mandato: “Un’ipotesi che prenderei in considerazione”

L’attuale governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana a sorpresa, è intervenuto sul tema del terzo mandato da presidente di Regione. Ecco le sue parole, a margine di un evento a Palazzo Lombardia organizzato per sottoscrivere un memorandum tra la Regione e Aiea sulle tecnologie nucleari.

Limite dei mandati in cariche pubbliche

Sulla recente impugnazione da parte del Governo della legge trentina che consentiva un terzo mandato, il governatore della Lombardia, Fontana ha così duramente detto:

“Credo sia sbagliata questa limitazione dei mandati: non è una cosa che rispetta i principi della democrazia anche perché non c’é una motivazione seria per dire di sì a certe cariche che possono essere ripetute all’infinito e dire no ad altre cariche. Credo – ha concluso – che valga per tutte le cariche e istituzioni, anche per quella di governatore delle Regioni”.

Legge trentina

Un elemento chiave nel discorso di Fontana riguarda la recente impugnazione da parte del governo della legge trentina che permetteva un terzo mandato ai governatori.

Il presidente della Lombardia ha commentato con toni duri questa scelta, sottolineando “l’assenza di una reale giustificazione politica e normativa per tale impugnazione”. La legge trentina sarebbe stata un tentativo di innovazione regionale, ma il governo ha deciso di fermarla. Fontana, da parte sua, sostiene la necessità di ripensare le regole sui mandati in modo più coerente e uniforme.

Fontana: “Non escludo un terzo mandato”

“Una delle ipotesi che sicuramente prenderei in considerazione: aspettiamo e vediamo la discussione”, così ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana sull’ipotesi di un terzo mandato a cui si candiderebbe per continuare la sua carica da Governatore della Lombardia.