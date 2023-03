Lombardia: Sertori, 'da venerdì sarà fruibile il primo tratto del lungolago di Como'

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – Il primo tratto del lungolago di Como sarà riaperto prima di Pasqua. L'annuncio è stato dato durante il sopralluogo che gli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) hanno effettuato insieme al sindaco Alessandro Rapinese. "Come avevamo promesso -ha detto Sertori- il primo tratto della nuova passeggiata del lungolago di Como, sarà percorribile dal prossimo venerdì, prima di Pasqua. I lavori strutturali sono conclusi e abbiamo stanziato interamente anche i fondi per i nuovi parapetti, che saranno montati entro la fine dei lavori".

"È un vero piacere -ha aggiunto- vedere questo cantiere procedere. Stiamo lavorando senza sosta, senza perdere un giorno con un ottimo coordinamento tra Regione e Comune di Como che porterà a consegnare il lungolago ai comaschi".

"Il primo tratto del nuovo lungolago -ha commentato Fermi- è bellissimo. A un certo punto sembrava difficile crederci, e mi ricordo bene quando, come Regione, decidemmo di prenderci l'onere di questo cantiere. Oggi non si discute più e questa passeggiata non solo sarà tra le più belle del mondo, ma diventerà anche un volàno per il turismo di Como e un fiore all'occhiello per la città".