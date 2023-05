Lombardia: studenti della 'Paccini' di Sovico in visita al Consiglio regionale

Lombardia: studenti della 'Paccini' di Sovico in visita al Consigli...

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Ottanta ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Sovico, in provincia di Monza Brianza, sono stati ospiti del Consiglio regionale della Lombardia. Accompagnati da sei docenti, dal sindaco di Sovico Barbara Magni e dal vicesindaco Marco Ciceri, i ragazzi hanno incontrato il presidente del Consiglio, Federico Romani che ha dialogato con loro spiegando come si svolge una seduta di Aula e come avviene la votazione delle leggi.

Gli alunni dell’istituto comprensivo brianzolo, che hanno rivolto tantissime domande al presidente Romani, hanno infine simulato il procedimento di elezione del presidente di Regione Lombardia e di quello del Consiglio regionale.

La visita si è conclusa al Belvedere di Palazzo Pirelli, da dove i ragazzi hanno potuto ammirare il meraviglioso panorama che si scorge dal 31esimo piano del Grattacielo, sede del parlamento lombardo.