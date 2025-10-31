Quando uno sportivo cade, il mondo trattiene il respiro. È ciò che è successo a Lorenzo Bonicelli, giovane ginnasta italiano, protagonista di un incidente che ha cambiato radicalmente la sua vita. Dalla caduta sugli anelli durante le Universiadi di Essen al lungo percorso di riabilitazione, la sua storia è un racconto di dolore, resilienza e speranza.

Tra ospedali, interventi chirurgici e messaggi di incoraggiamento da ogni angolo del mondo sportivo, Bonicelli ha mostrato che la forza non si misura solo nelle medaglie, ma anche nel coraggio di rialzarsi, sorridere e continuare a lottare, un giorno alla volta.

Il grave incidente di Lorenzo Bonicelli

Il 23 luglio scorso, durante le qualificazioni agli anelli delle Universiadi di Essen, Lorenzo Bonicelli, giovane ginnasta lecchese di 23 anni, ha subito un grave infortunio cervicale nella fase di discesa dall’attrezzo. La caduta è stata immediatamente drammatica e ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza in Germania, dove i medici hanno ridotto una sublussazione della quinta vertebra e praticato una tracheotomia per supportarne la respirazione.

Dopo alcuni giorni in coma farmacologico, Bonicelli è stato gradualmente risvegliato e, il 7 agosto, trasferito all’ospedale Niguarda di Milano. Poi, è entrato nell’Unità Spinale Unipolare, dove ha iniziato il percorso di riabilitazione fisica e motoria, affiancato da un team multidisciplinare di fisioterapisti e medici.

Lorenzo Bonicelli torna sui social dopo il terribile incidente: le prime commoventi parole

Dopo tre mesi dall’incidente, Lorenzo Bonicelli è tornato a comunicare con i suoi tifosi pubblicando due fotografie dal letto dell’Unità Spinale del Niguarda. Nelle immagini il giovane ginnasta appare sorridente, seduto su una sedia a rotelle, indossando la tuta della Nazionale e con le braccia alzate in un gesto di saluto e gratitudine. Alle sue spalle si intravedono numerosi messaggi e cartoline di incoraggiamento ricevuti da fan e compagni, che rendono le foto ancora più cariche di significato. Con la semplice scritta “Insieme a voi“, Bonicelli ha voluto ringraziare chi lo ha seguito e sostenuto in questi mesi difficili.

Il post ha raccolto migliaia di commenti, dimostrando la vicinanza e l’affetto del mondo dello sport, che non ha mai smesso di fare il tifo per lui.