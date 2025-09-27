Tennis, Musetti e l'accusa di Razzismo al China Open in corso a Pechino

Lorenzo Musetti vince contro Perricard a Pechino ma è accusato di razzismo per insulti alla popolazione cinese.

Lorenzo Musetti è protagonista fuori dal campo dopo uno spiacevole episodio verificatosi durante il match valido per il primo turno al China Open 500 in corso a Pechino. La vicenda ha fatto il giro del web e la sua posizione pubblica ne è uscita malconcia.

La vittoria non proprio agevole al primo turno, ora tocca a Mannarino

Lorenzo Musetti

ha vinto in tre set il match del primo turno del ATP di Pechino contro Perricard, una partita che sarebbe potuta essere più rapida, ma il tennista toscano ha sofferto l’avversario.

Questa vittoria lo riporta nella giusta condizione dopo la sconfitta nella finale del Chengdu Open 2025 che ha preceduto questo torneo.

Il prossimo avversario del tennista italiano agli ottavi sarà Mannarino, bisognerà vedere però la condizione fisica del numero 9 del ranking mondiale visto che ha avuto un affaticamento alla coscia sinistra durante la partita.

La polemica contro il pubblico cinese divenuta virale

A tenere banco più del campo è stata però la reazione di Musetti durante il match nei confronti del pubblico, reo di tossire nei momenti cruciali quando è richiesto il massimo silenzio.

Musetti è stato intercettato dalla telecamera mentre si sfogava – “Sti c***o di cinesi… tossiscono sempre!” e poco dopo incalza con un “dai… ecco” appena sente un ulteriore colpo di tosse.

Un episodio che è stato tacciato di razzismo dagli organizzatori del torneo. Non è chiaro che tipo di sanzione potrà ricevere, solitamente in casi del genere è di tipo pecuniario senza ripercussioni per il prosieguo del torneo.