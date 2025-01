Il ritorno di Lory Del Santo nel reality

Durante la recente puntata di Storie Di Donne Al Bivio Weekend, Lory Del Santo ha affrontato il tema del suo possibile ritorno nella Casa del Grande Fratello. La conduttrice Monica Setta ha posto la domanda che molti fan si stanno facendo: rivedremo l’attrice nel reality show? Le voci su un suo ingresso si sono intensificate nelle ultime ore, alimentando l’interesse del pubblico.

Le parole di Lory Del Santo

Lory ha risposto in modo enigmatico, senza confermare né smentire la sua partecipazione. Ha dichiarato di essere in fase di valutazione riguardo alla proposta ricevuta. “Amo il mio lavoro e non vorrei mai perdere una proposta”, ha affermato, sottolineando la sua passione per la televisione. Tuttavia, ha anche rivelato che la sua esperienza precedente al Grande Fratello, avvenuta nel 2018, non è stata delle più felici a causa di eventi personali difficili.

Riflessioni sul passato e sul presente

Riflettendo sulla sua partecipazione al reality, Lory ha condiviso che, in quel periodo, non era nel giusto stato d’animo. “Quando ho fatto il Grande Fratello non ero nel mood veramente felice”, ha spiegato, rivelando che la sua vita era segnata da una tragedia personale. Nonostante ciò, ha riconosciuto che l’esperienza le ha permesso di confrontarsi con la realtà e di non chiudersi in sé stessa. Oggi, con un nuovo spirito, sembra aperta a un possibile ritorno.

Un amore per la televisione

Nel corso dell’intervista, Lory Del Santo ha anche parlato dei suoi amori passati, rivelando dettagli sulla sua relazione con il tennista olandese Richard Krajicek e altre storie significative della sua vita. Ha raccontato di come ha scoperto un tradimento e di come ha affrontato le varie relazioni, inclusa quella con il noto musicista Eric Clapton. Queste esperienze personali, unite alla sua carriera, la rendono una figura affascinante e complessa nel panorama dello spettacolo italiano.