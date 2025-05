Lotta per la dignità: i lavoratori precari della Rai in protesta

Manifestazione dei lavoratori precari della Rai per la regolarizzazione dei contratti e la salvaguardia del giornalismo d'inchiesta.

Una protesta che parla chiaro

Davanti alla sede Rai di via Teulada, i lavoratori precari hanno alzato la voce con cartelli e striscioni che recitavano frasi come “Giusto Contratto” e “Stop programmisti senza giusto contratto”. La manifestazione, indetta dall’assemblea di oltre 300 giornalisti della cosiddetta Fase 2, ha messo in luce le preoccupazioni riguardo alla regolarizzazione dei contratti e al rischio di svuotamento delle redazioni dei programmi di informazione.

Questi professionisti, che realizzano alcuni dei programmi più noti della Rai, chiedono un intervento deciso per garantire la loro stabilità lavorativa.

Il supporto della comunità giornalistica

Alla manifestazione hanno partecipato anche i giornalisti di programmi di punta come Report, Presa Diretta e Mi manda Rai 3. Questi professionisti hanno sottolineato l’importanza di preservare la tradizione del giornalismo d’inchiesta, come stabilito nel contratto di servizio della Rai. La presenza di figure politiche e rappresentanti di associazioni ha ulteriormente evidenziato la gravità della situazione, con interventi che hanno ribadito l’importanza di garantire diritti e dignità ai lavoratori precari.

Le parole dei protagonisti

Roberto Natale, membro del cda Rai, ha assicurato che ci sarà attenzione verso le richieste dei lavoratori, ma ha avvertito che la risposta dell’azienda non può essere una semplice concessione. Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha espresso la sua preoccupazione per il futuro delle redazioni, evidenziando che i colleghi precari sono fondamentali per il successo di molte trasmissioni. La portavoce di Articolo 21, Elisa Marincola, ha sottolineato che l’interesse dell’azienda deve essere quello di valorizzare le risorse umane formate internamente, piuttosto che smembrare le redazioni.