Luana Alonso ha svelato di essere stata contattata da Neymar: “Mi ha scritto in privato”

Luana Alonso, la nuotatrice paraguaiana finita nelle polemiche durante le Olimpiadi, ha rivelato di aver ricevuto un messaggio privato da Neymar, stella del calcio brasiliano. Una rivelazione che ha attirato l’attenzione dopo il dibattito sulle vicende legate alla sua espulsione dal Villaggio Olimpico per comportamento inappropriato, accusa che la sportiva ha negato. “Mi ha mandato un DM. Questo è tutto quello che posso dire” ha dichiarato Luana Alonso durante un’intervista al programma radiofonico “Aire de Todos”.

Luana Alonso allontanata dal Villaggio Olimpico

Luana Alonso ha aggiunto di aver impiegato due settimane per rispondere al messaggio ricevuto da Neymar, senza però rivelare i contenuti. Questa rivelazione ha scatenato la curiosità. La nuotatrice, dopo la sconfitta, ha annunciato in lacrime il suo ritiro dalle competizioni, dichiarando di avere intenzione di andare a studiare negli Stati Uniti e portare avanti la carriera scientifica, con l’ambizione di diventare Ministro dello Sport.

“Se sei all’interno di una delegazione devi rispettare le regole. Le ho mandato un’email in cui le ho scritto che non può più entrare nel Villaggio perché si è già ritirata” ha raccontato il Capo delegazione del Paraguay. “La tua presenza sta creando un ambiente inappropriato all’interno del Team Paraguay. Per favore procedi come da istruzioni, purtroppo non hai trascorso la notte nel Villaggio Atleti di tua spontanea volontà” ha aggiunto.