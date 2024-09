Luca Giurato viene commemorato nella chiesa degli Artisti a Roma: seguite la diretta. Mara Venier, durante la presentazione di Domenica In, afferma: «La mia permanenza qui è dovuta a lui».

L'annuncio della nuova stagione di "Domenica In" è stato aperto con un tributo a Luca Giurato da parte di Mara Venier. Luca Giurato, noto presentatore televisivo, è morto all'età di 84 anni per un infarto. Era conosciuto per la sua lunga carriera televisiva, in particolare come presentatore di "Unomattina" su Rai 1. Originario di Roma, ha iniziato la sua carriera giornalistica scrivendo per vari giornali e riviste, prima di passare alla televisione. Nonostante fosse un giornalista esperto, Giurato era popolare per le sue numerose gaffe in diretta, che lo hanno reso un personaggio cult della televisione italiana. Lascia dietro di sé la moglie, Daniela Vergara, e un figlio dal suo precedente matrimonio. Le sue frequenti gaffe sono state spesso alla base delle parodie della Gialappa's Band.