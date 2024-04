Nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha dedicato un monologo di benvenuto ad Amadeus. Da settembre 2024, Sebastiani entrerà a far parte della grande famiglia di canale Nove.

A partire da settembre 2024, Amadeus traslocherà dalla Rai su Nove. Luciana Littizzetto, che insieme a Fabio Fazio ha fatto la stessa scelta di Sebastiani lo scorso anno, ha dedicato al conduttore un simpatico monologo di benvenuto. Ovviamente, la comica si è ‘esibita’ nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, nel consueto spazio a lei riservato.

Luciana Littizzetto ha esordito:

“Hai preso il pacco numero 9 ed eccoti qui. Niente più Rai, hai rifiutato l’offerta e sei andato avanti. Hai fatto bene , quello che decidi della tua vita e della tua carriera sono Affari Tuoi. È vero, passare da 1 a 9 è tanta roba, siamo nel tasto di periferia del telecomando, ma qui nessuno ti romperà le pal***e per un bacio di Rosa Chemical o per una canzone di Ghali. So che ti mancheranno un po’ i pacchi, ma credimi, in Rai i pacchi li stanno tirando un po’ a tutti, te ne farai una ragione. Caro Umberto Amedeo, che detto così sembra il nome di un ospedale. Voglio ancora dire una cosa a tutti quelli che hanno scritto e detto di tutto in questi giorni. Non crediate che noi artisti siamo degli arieti di marmo che vanno avanti a dispetto di tutto. Noi siamo fragili . E molto”.

Oltre alle frecciatine alla Rai, con il suo monologo Luciana Littizzetto ha spifferato anche il motivo per cui Amadeus ha lasciato la Rai. Ha dichiarato:

“Abbiamo sempre bisogno di protezione, e soprattutto di riconoscimento da parte dell’azienda per cui lavoriamo. Come tutti i lavoratori. Si vede che Ama non si sentiva protetto, tutto lì. Facciamo un bellissimo mestiere, noi artisti, pagato anche bene, ma chi sale sul palco o sta davanti alle telecamere è nudo, si gioca tutto. Non può barare. Se lo fa, prima o poi, il pubblico lo sgama e cambia canale. E se il pubblico cambia canale sei finito. Se invece resti e duri nel tempo è perché a modo tuo, con i tuoi difetti, e con le tue qualità, vali. Quindi Ama sii contentone. Benvenuto! Noi siamo contentoni per te. PS: Lo sciacquone del bagno dei maschi al secondo piano non funziona, quindi vieni pure nel mio, tanto Fabio il suo water non te lo presta. Ops, scusa se ho detto Presta”.