Home > Video > Luckyjohn in lacrime Luckyjohn in lacrime

''Sto male, penso solo a mia madre e che l'ho lasciata in un momento difficile'' il tiktoker @luckyy_johnn si mostra in lacrime. Il ragazzo si colpevolizza di aver lasciato la madre sola nel momento in cui aveva più bisogno. ''La mia madre è la mia batteria'' finalmente dopo un pò riesce a tornare in Italia per riabbracciare la sua mamma. La mamma è sempre la mamma❤️