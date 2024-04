L'Ucraina mostra i droni marittimi, "la chiave per la vittoria"

Kiev, 22 apr. (askanews) - L'uso dei droni è il futuro della guerra "la chiave per la vittoria" contro la Russia, afferma Callsign 13, comandante del Gruppo 13, un'unità di intelligence della difesa ucraina, mentre mostra il drone marittimo "Magura" in una località sconosciuta in Ucraina. Il veic...

Kiev, 22 apr. (askanews) – L’uso dei droni è il futuro della guerra “la chiave per la vittoria” contro la Russia, afferma Callsign 13, comandante del Gruppo 13, un’unità di intelligence della difesa ucraina, mentre mostra il drone marittimo “Magura” in una località sconosciuta in Ucraina. Il veicolo di superficie senza pilota (USV), sviluppato e costruito in Ucraina, è in grado di svolgere vari compiti che vanno dalla sorveglianza alle missioni di combattimento, ed è stato utilizzato all’inizio di quest’anno per affondare la corvetta russa “Ivanovets” nel Mar Nero.