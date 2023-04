Luigi Di maio inviato UE per il Golfo Persico. L'affondo della Lega: "È vergognoso"

Nella giornata di oggi l’Unione Europea ha ufficialmente annunciato di aver scelto l’ex Ministro degli Esteri Luigi Di Maio come inviato nel Golfo Persico. Una decisione, questa, che ha scatenato non poche polemiche.

La Lega all’attacco su Luigi Di Maio come inviato UE nel Golfo

La reazione da parte del Carroccio è stata immediata. In una nota pubblicata a poche ore di distanza dal comunicato di Josep Borrell, i senatori della Lega hanno dichiarato:

La scelta di Josep Borrell di indicare, in una lettera inviata agli Stati membri, Luigi Di Maio per l’incarico di inviato Ue per il Golfo Persico, è politicamente oltraggiosa.

Nel merito della questione i senatori leghisti hanno poi voluto aggiungere il carico da 90, sottolineando imbestialiti:

Una decisione che rappresenta, inoltre, un affronto alla volontà degli italiani che lo scorso 25 settembre si sono chiaramente espressi scegliendo il centrodestra e non grillini o dem.

Ad aggiungersi al coro degli indignados è stato poi il vicesegretario del partito e membro della Commissione Affari Esteri Andrea Crippa, che ha dichiarato:

Inaccettabile che Bruxelles indichi Di Maio come inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico. Abbiamo fior fiore di diplomatici in Italia, ma in Europa che fanno. Nonostante la scelta democratica di milioni di italiani per un governo di centrodestra, i burocrati si ostinano a pescare dal mazzo di grillini e Pd. È semplicemente vergognoso.

La scelta di Borrell: perché è stato scelto Di Maio

La decisione dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è stata così motivata, tramite una lettera inviata ai 27 Stati membri dell’UE: