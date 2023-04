L'UE ha deciso: sarà Luigi Di Maio l'inviato per il Golfo Persico. Borrell: "Candidato più adatto"

Luigi Di Maio sarà il nuovo inviato nel Golfo Persico per conto dell’Unione europea. Ne ha dato ufficialità l’Alto rappresentante, Josep Borrell.

Luigi Di Maio sarà l’inviato UE nel Golfo Persico

Luigi Di Maio sarà il nuovo inviato per il Golfo Persico. Ad Annunciarlo è stato l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, in una lettera inviata ai 27 Stati membri, con la quale ha designato l’ex ministro italiano degli Esteri per ricoprire il ruolo.

«Dopo un’attenta valutazione, considero Di Maio il candidato più adatto, in quanto ex ministro degli Esteri italiano, ha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo [….] – ha poi continuato -Dobbiamo mantenere lo slancio del nostro impegno rafforzato con il Golfo. La nomina sarà per un periodo iniziale di 21 mesi, dal primo giugno 2023 fino al 28 febbraio del 2025».

Il commento della Lega: “Scelta vergognosa”

Alla scelta di Borrell non ha tardato la replica della Lega di Matteo Salvini. Infatti, alcuni membri del partito ha definito la scelta dell’Alto rappresentante non corretta, in virtù delle ultime tendenze alle elezioni italiane, con la superiorità del Centrodestra: