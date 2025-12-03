L'Unione Europea mette fine alle importazioni di gas dalla Russia entro il 2027

Il recente accordo raggiunto dall’Unione Europea segna un punto di svolta significativo nella lotta contro la dipendenza energetica dalla Russia. Entro la fine del 2027, tutti i paesi membri dell’UE interromperanno le importazioni di gas russo, una decisione strategica che mira a limitare il finanziamento delle operazioni militari di Mosca in Ucraina.

Questo accordo provvisorio è stato reso noto mercoledì e rappresenta un compromesso tra il Consiglio Europeo e il Parlamento Europeo, entrambi impegnati a garantire una transizione verso fonti di energia più sicure e sostenibili.

Dettagli del nuovo accordo energetico

Secondo i termini dell’accordo, le importazioni di gas naturale liquefatto (LNG) dalla Russia saranno sospese entro la fine del 2026, mentre le forniture tramite gasdotti dovranno terminare entro. Questo passo è fondamentale per ridurre la dipendenza dell’Europa da un fornitore che ha spesso utilizzato il gas come strumento di pressione politica.

Impatto della guerra in Ucraina

La decisione dell’UE è stata influenzata dall’invasione russa dell’Ucraina nel, che ha evidenziato la vulnerabilità dell’Europa rispetto alle forniture energetiche russe. Prima di questo conflitto, quasi il 50% delle importazioni di gas dell’UE proveniva dalla Russia. La nuova strategia mira a garantire che l’Europa non sia più soggetta ai ricatti energetici di Mosca.

Reazioni e implicazioni politiche

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha accolto con favore questo accordo, affermando: “L’Europa chiude definitivamente il rubinetto sui combustibili fossili russi. L’indipendenza energetica inizia ora.” Questo commento sottolinea l’impegno dell’Unione Europea a trovare alternative più sostenibili e sicure.

Il Commissario per l’Energia, Dan Jorgensen, ha dichiarato che l’Unione sta scegliendo la sicurezza energetica e l’indipendenza, affermando che non ci sarà più spazio per il ricatto o la manipolazione dei mercati da parte di Putin. Questo accordo è un chiaro segnale che l’Europa intende tutelare i propri interessi e sostenere l’Ucraina.

Contratti e fasi di transizione

Nel dettaglio, l’accordo stabilisce che i contratti a lungo termine per il gasdotto saranno vietati a partire dal 30, mentre i contratti a breve termine saranno aboliti entro il 17. Analogamente, i contratti a lungo termine per il LNG non saranno più validi dal 1. Queste scadenze devono ancora essere approvate definitivamente dal Parlamento e dal Consiglio Europeo.

Le aziende europee potranno invocare la forza maggiore per giustificare legalmente la rescissione dei contratti esistenti, facendo riferimento al divieto di importazione dell’UE.

Le sfide della transizione energetica

Nonostante i progressi, l’Unione Europea continua a dipendere da una quantità significativa di gas russo. Nel 2025, la Russia rappresentava ancora circa il 20% delle importazioni di LNG, collocandosi al secondo posto dopo gli Stati Uniti. Tuttavia, la situazione è complessa, poiché alcuni stati membri, come Ungheria e Slovacchia, hanno mostrato resistenza a sanzioni più severe, complicando ulteriormente gli sforzi dell’UE.

Il governo ungherese, ad esempio, ha recentemente ribadito la volontà di continuare a importare idrocarburi russi, nonostante le pressioni di Bruxelles. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo alla coesione interna dell’Unione e alla sua capacità di adottare misure drastiche contro Mosca.

In conclusione, l’accordo per fermare le importazioni di gas russo entro il 2027 rappresenta un passo cruciale verso una maggiore indipendenza energetica dell’Unione Europea. Questa decisione non solo mira a ridurre la vulnerabilità dell’Europa alle pressioni esterne, ma supporta anche gli sforzi dell’Ucraina contro l’aggressione russa, segnando un momento significativo nella storia della politica energetica europea.