Lutto per l’Arma: morto all’improvviso un carabiniere 46enne dell’unità cinofili

Lutto per l’Arma: un uomo, un collega, un punto di riferimento

Originario

di Bari, il 46enne viveva a Pesaro insieme alla moglie e alla figlia di sei anni. Era molto conosciuto e apprezzato, non solo per la professionalità dimostrata nelle numerose operazioni antidroga condotte con il suo cane Kevin, ma anche per la sua umanità e disponibilità verso colleghi e cittadini.

Durante la carriera aveva partecipato a importanti sequestri di droga, come quelli a Napoli e nella campagna senese, diventando un punto di riferimento nel nucleo cinofili.

La sua scomparsa ha suscitato messaggi di cordoglio da parte di Polizia, Guardia di Finanza e Polizia locale, mentre il SIM Carabinieri ha sottolineato come la dedizione e lo spirito di sacrificio di Caradonna resteranno un esempio indelebile per chi ha avuto l’onore di lavorare al suo fianco.

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Domenico Caradonna, carabiniere barese di 46 anni in servizio nel Nucleo cinofili del comando di Pesaro Urbino. La tragedia è avvenuta venerdì sera, 19 settembre, mentre il militare era impegnato nel servizio di sicurezza alla tradizionale Sagra dell’Uva di Cerreto d’Esi, nelle Marche. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e le manovre di rianimazione, per Caradonna non c’è stato nulla da fare.

La perdita ha lasciato nello sgomento colleghi e cittadini, colpiti dalla scomparsa improvvisa di un professionista stimato e dedicato al servizio.