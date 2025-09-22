Morto a Carrù, colpo fatale: cacciatore uccide l’amico per errore

L’apertura della stagione venatoria 2025-2026 è stata segnata da una tragedia a Carrù, in provincia di Cuneo, dove un cacciatore di 46 anni è morto dopo essere stato accidentalmente colpito al petto da un compagno di battuta durante una caccia al cinghiale.

Un cacciatore è morto in un tragico incidente avvenuto nel primo giorno della stagione venatoria, ieri domenica 21 settembre, a Carrù, in provincia di Cuneo. Il 46enne stato colpito accidentalmente al petto da un colpo sparato da un compagno di caccia mentre i due cercavano di abbattere un cinghiale nella boscaglia di località Bordino.

Nonostante l’intervento immediato del 118 e dei carabinieri, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’arma è stata sequestrata e la salma trasferita al cimitero di Carrù, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le indagini sono ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

“Primo giorno, primo morto. Comincia nel peggiore dei modi la stagione di caccia, pratica assurda, crudele, anacronistica e pericolosa“, è il commento di Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente.

Daniele Barolo era un agricoltore stimato nella zona, residente a Rocca de’ Baldi, frazione Carleveri, e padre di due figlie. La sua morte ha profondamente scosso la comunità locale, che proprio ieri stava inaugurando la fiera del fagiolo: in segno di lutto, la pro loco ha annullato gli eventi serali della manifestazione.

Conosciuto per il suo impegno nella vita rurale e per la gentilezza verso chi lo circondava, Barolo lascia un vuoto significativo tra amici e concittadini, che oggi ricordano con dolore un uomo dedito alla famiglia e al lavoro nei campi.