Il calcio rumeno colpito da un grave lutto è difatti di pochi ore fa la notizia della scomparsa di una giovane giornalista sportiva che seguiva con interesse e passione le vicende calcistiche della sua squadra del cuore. Scopriamo cosa le è successo.

Maria Guler, la forza di trasformare la passione in un lavoro

Malina Maria Guler era un volto conosciuto in Romania grazie ai 40 mila follower tra le piattaforme social Facebook e Instagram, spazi dove documentava la sua passione per il calcio ed il supporto alla sua squadra del cuore l’ FC Bihor Oradea.

Difatti il suo percorso nel mondo del calcio è iniziato dapprima come influencer, a seguito degli ottimi risultati in termini di visibilità e della crescita professionale è diventata giornalista e reporter ufficiale del club.

Non mancava infatti di essere presente in sala stampa ad intervistare i giocatori dopo le partite e sui social pubblicando stralci di vita quotidiana e di ciò che accadeva dietro le quinte dell’attività sportiva.

“Dammi tempo Dio, almeno una stagione”

Ultimamente la presenza di Maria Guler alle partite della squadra è parsa sempre più rara, un comportamento che aveva iniziato ad insospettire tifosi ed addetti ai lavori.

Ieri il tragico epilogo, anticipato da un messaggio premonitore da brividi, la giornalista 27enne si è gettata dal settimo piano del palazzo dove abitava, morendo sul colpo.

Un lutto ricordato sulle pagine social ufficiali della squadra, attualmente militante in seconda divisione, come riportato da Fanpage.it.

Il vuoto lasciato dalla giovane giornalista sarà difficile da colmare, in particolare per il modo sincero e spontaneo di raccontare la sua più grande passione.