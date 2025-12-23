Enrique Iglesias e Anna Kournikova hanno annunciato solo oggi la nascita del loro quarto figlio, confermando ancora una volta la loro scelta di vivere la famiglia lontano dai riflettori. Tra discrezione e affetto, la coppia continua a costruire il proprio mondo privato, regalando ai fan uno scorcio del nuovo arrivato senza svelarne troppi dettagli.

Enrique Iglesias e Anna Kournikova: un legame solido lontano dai riflettori

La storia d’amore tra Iglesias e Kournikova dura da oltre vent’anni, iniziata sul set del video musicale Escape nel 2001. Provenienti da mondi diversi, la musica e lo sport, hanno trovato una profonda sintonia: “Quando ci siamo incontrati, anche se lei proveniva dal mondo dello sport, in un certo senso ci siamo capiti… Abbiamo iniziato a entrare in sintonia a poco a poco e siamo diventati sempre più forti”, ha raccontato Enrique sulla loro storia d’amore.

La coppia ha costruito una famiglia lontana dai riflettori e senza un matrimonio ufficiale, concentrandosi sull’impegno reciproco e sulla crescita dei figli. Una fonte vicina ha spiegato a People che Enrique ha deciso di ridurre il proprio tour per essere presente a casa, dimostrando quanto la paternità sia diventata una priorità: “Ama i suoi fan e adora andare in tournée, ma essere padre è molto importante per lui”. Anna ha aggiunto: “Sono in una relazione felice, questo è tutto ciò che conta. Credo nell’impegno… nel rispettarsi a vicenda completamente”.

Enrique Iglesias e Anna Kournikova annunciano la nascita del loro quarto figlio

Enrique Iglesias e Anna Kournikova hanno annunciato su Instagram la nascita del loro quarto figlio. Il piccolo, venuto al mondo il 17 dicembre, appare nella prima foto ufficiale avvolto in una copertina a righe con un berretto e accanto a un peluche a forma di bradipo, accompagnato dalla semplice didascalia “My Sunshine 17/12/2025”. I genitori non hanno rivelato né il nome né il sesso del neonato.

La famiglia, già composta dai gemelli Lucy e Nicholas di otto anni e da Mary di cinque, accoglie così un nuovo membro in un clima di discrezione che da sempre contraddistingue la vita privata della coppia. La notizia della gravidanza era emersa ad agosto, quando alcune immagini di Anna Kournikova con il pancione hanno fatto il giro dei media. Anche in passato, come per i primi figli, Enrique e Anna hanno scelto di proteggere la loro privacy, mostrando solo piccoli scorci della vita familiare.