Raffaella Fico e il compagno Armando Izzo, qualche giorno fa, hanno dato il triste annuncio della scomparsa prematura del loro primo figlio insieme. La showgirl era al quinto mese di gravidanza.

Raffaella Fico, gli ultimi aggiornamenti dopo la perdita del figlio

Raffella Fico e Armando Izzo stanno vivendo un dolore indescrivibile, la morte prematura di loro figlio.

Ricordiamo che la showgirl ed ex gieffina era al quinto mese di gravidanza. In questi giorni Raffaella ha pubblicato diverse dediche per il suo bimbo, che avrebbe chiamato Vincenzo. Nell’ultimo post pubblicato, l’ex gieffina ha postato un video dove si vede una foto di lei e il compagno, con dietro il televisore che manda in onda il video di un bambino che gioca nel prato con i genitori che lo guardano. E ciò che Raffaella e Armando avrebbero voluto fare con loro figlio. Sotto al post la didascalia della Fico: “Vola alto cuore mio.”

Raffaella Fico: cancellate le foto inerenti la gravidanza

Dopo la perdita del figlio che portava in grembo, Raffaella Fico ha deciso di togliere da Instagram le foto inerenti alla gravidanza, compreso il video del gender reveal. Le uniche foto rimaste, oltre al video di cui abbiamo parlato prima, sono una assieme al calciatore e una con la figlia Pia.