Dopo anni di difficoltà e tentativi falliti, Alex Belli e Delia Duran si preparano a vivere la gioia di diventare genitori per la prima volta. Tra speranze, tradizioni popolari e scelte simboliche, la coppia ha finalmente svelato il sesso del bambino e i possibili nomi, aprendo una finestra sulle emozioni e le sfide che caratterizzano il loro percorso verso la genitorialità.

La gioia di una nuova vita per Alex Belli e Delia Duran

La prima conferma ufficiale della loro attesa è arrivata durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, dove la coppia ha svelato di aspettare il loro primo figlio. Delia, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “Sono incinta… dopo cinque anni e tanti tentativi ce l’abbiamo fatta”.

Raccontando il momento in cui hanno scoperto la gravidanza, hanno spiegato: “Abbiamo saputo della bellissima notizia quest’estate”. La modella ha aggiunto dettagli sul processo che l’ha portata alla conferma: “Ho visto il mio ciclo in ritardo, mi sentivo stanca e ho deciso di fare un test. Anche il secondo ha confermato che ero incinta da più di tre settimane”.

“Ve lo possiamo svelare”. Alex Belli e Delia Duran annunciano nome e sesso del figlio

Nel salotto di Storie al bivio, il programma condotto da Monica Setta, Alex Belli e Delia Duran hanno finalmente svelato una notizia attesa da tempo: il sesso del loro primo figlio. La coppia, che non ha mai nascosto le difficoltà vissute nel loro percorso di genitorialità, si è mostrata visibilmente emozionata e sollevata, raccontando di aver superato anni di speranze deluse e tentativi falliti.

Il 31 marzo è indicato come il giorno del parto del bambino, segnando l’inizio di un nuovo capitolo. “Ora guardiamo avanti, verso qualcosa di meraviglioso”, ha confidato la coppia, trasmettendo un senso di gioia e attesa palpabile.

Durante l’intervista, Belli e Duran hanno condiviso anche i due nomi tra cui stanno riflettendo per il piccolo, offrendo uno sguardo intimo sulle loro scelte:

“Lo chiameremo Gabriel o Roberto come il padre di Alex”. Gabriel richiama l’arcangelo e il significato di “forza di Dio”, mentre Roberto rende omaggio al padre dell’attore, evocando l’idea di “splendente di gloria.

Il racconto integrale sarà trasmesso sabato 29 novembre alle 15:30 su Rai2, offrendo agli spettatori l’occasione di ripercorrere l’intero percorso emotivo della coppia: dal dolore dei tentativi falliti alla felicità di un’attesa che finalmente ha trovato un volto, una data e presto anche un nome.