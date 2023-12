Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, è stata eletta vicepresidente del Movimento 5 Stelle con 18.503 voti favorevoli e 854 contrari, sostituendo Alessandra Todde.

M5S, Chiara Appendino: la nuova vicepresidente di partito chi è?

Alessandra Todde era stata indicata come candidata in accordo con il Partito Democratico per la presidenza della Regione Sardegna, Chiara Appendino è emersa come l’unica candidata alla carica e la sua nomina è stata ratificata dagli iscritti al M5S, inoltre, durante la riunione, è stata approvata la proposta di destinare un milione di euro dalle restituzioni degli eletti M5S alle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite da un’alluvione nel maggio 2023.

M5S, l’elezione del vicepresidente e il rinnovo dei comitati

L’assemblea virtuale ha votato anche per il rinnovo dei comitati nazionali, l’istituzione facoltativa dei comitati politici e l’elezione dei relativi membri. Claudio Cominardi è stato confermato come tesoriere uscente, nel contesto elettorale, va notato l’ingresso di Pasquale Tridico, ex presidente Inps, nel vertice del Comitato per la formazione e l’aggiornamento, con una possibile candidatura alle elezioni europee.