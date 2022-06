M5s, Conte contro Draghi: “È grave che un premier tecnico si intrometta”

Cosa sta accadendo all'interno del Movimento e perché Conte è andato contro Draghi che secondo alcuni vorrebbe che Grillo esautorasse il presidente.

Bufera ai vertici del M5s, Giuseppe Conte sbotta e va dritto contro Mario Draghi: “È grave che un premier tecnico si intrometta”. In cosa? Nella vita politica dei partiti, a parere dell’ex presidente del Consiglio che oggi interviene sulle voci che vorrebbero il suo omologo attuale “sicario politico”.

Ha detto Conte: “Vorrei precisare che Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, vorrei chiarire che siamo una comunità, lavoriamo insieme”.

M5s, Conte contro Mario Draghi

E ancora: “Lo trovo sinceramente grave che un premier tecnico che ha avuto da noi investitura, si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono per altro”. Insomma, Giuseppe Conte è “sconcertato” in riferimento alle voci su una richiesta di Draghi a Beppe Grillo di rimuoverlo dal movimento.

Ha detto poi Conte: “Noi siamo qui per difendere l’interesse degli italiani. Prendiamo atto che io sono attaccato quotidianamente per distruggere il Movimento. Il nostro atteggiamento, che ho sempre definito leale, costruttivo, corretto nei confronti del governo, non cambia neppure di fronte a episodi che reputo così gravi. Perché il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli interessi degli italiani”.

Le “manovre di palazzo” denunciate da Conte

Poi Conte ha menato l’affondo anche sulle “ultime iniziative, tra cui la costituzione di un nuovo gruppo” capitanato da Luigi Di Maio, che per lui “rispondono a logiche e manovre di Palazzo“. Insomma, dietro il pressing su Grillo per far fuori Conte c’è Draghi, un Draghi che si sente forte grazie anche all’assist del “transfuga” Di Maio. Ma l’antefatto? Una intervista sul Fatto Quotidiano al sociologo Domenico De Masi che ha raccontato un retroscena nevralgico: “Grillo mi ha raccontato che Mario Draghi gli ha chiesto di rimuovere Giuseppe Conte”.