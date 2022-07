Si parla dell'ipotesi di un possibile ritiro dei ministri del Movimento 5 stelle prima di mercoledì. Una soluzione discussa anche nel consiglio nazionale.

Nei confornti interni potrebbe esserci sul tavolo un’ipotesi che sembra essere stata confermata da alcuni parlamentari, ovvero quella del ritiro dei ministri del Movimento 5 stelle prima di mercoledì.

M5s, ipotesi ritiro dei ministri prima di mercoledì

Nella giornata di oggi è previsto un incontro dei vertici del Movimento 5 stelle, l’ennesimo Consiglio nazionale di questi giorni.

La discussione, come anticipato, sarà lunga e il M5s si prenderà tutto il tempo necessario per essere pronto e avere una posizione chiara all’appuntamento di mercoledì. Una delle ipotesi sul tavolo è il ritiro dei tre ministri del Movimento, ovvero Stefano Patuanelli, Federico D’Incà e Fabiana Dadone, e di viceministri e sottosegretari. Far dimettere i membri del governo, retto da un presidente del Consiglio dimissionario, vorrebbe dire mandare un messaggio di ulteriore rottura.

Giuseppe Conte è molto cauto, ma il partito ormai si sente fuori dalla maggioranza ed è convinto che sia questa la strada giusta per recuperare i consensi persi. Federica Dieni, vicepresidente del Copasir, aveva chiesto in modo provocatorio: “Ma i ministri del Movimento si dimettono? O stiamo aprendo una crisi astenendoci dal votare la fiducia con i ministri in carica?“. Esiste anche un’altra possibilità, di cui non si sarebbe ancora parlato nel Consiglio nazionale ma solo tra i parlamentari, ovvero di far votare gli iscritti sulla permanenza o meno nel governo, o consultarla se verrà formato un Draghi bis.

Anche in questo caso vorrebbe dire certificare il passaggio all’opposizione.