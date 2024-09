Macchie bianche sulla pelle: come prevenirle dopo l’estate

Le macchie bianche sulla pelle sono un problema comune, che si può risolvere anche in modo autonomo. Vediamo come.

Le macchie bianche sulla pelle sono una condizione comune sia negli uomini che nelle donne. Possono verificarsi per una serie di ragioni e non sono sempre motivo di preoccupazione. La maggior parte delle volte sono la conseguenza di una lunga esposizione al sole, come accade durante i mesi estivi. Scopriamo insieme come prevenirle o curarle nel post vacanza.

Le macchie bianche sulla pelle sono una condizione comune sia negli uomini che nelle donne, sebbene queste ultime siano più sensibili nei confronti di questo fenomeno, soprattutto dopo i 40 anni. Possono verificarsi per una vasta gamma di ragioni e non necessariamente dovrebbero allarmare, dato che la maggior parte delle volte possono dipendere dai cambiamenti nella pigmentazione della pelle. Il motivo per cui ciò accade resta, ancora oggi, sconosciuto, sebbene si ritenga che, molto probabilmente, l’esposizione prolungata al sole possa inibire la capacità della pelle di produrre melanina, da cui dipende la presenza di macchie bianche sulla pelle.

Esistono diversi tipi di macchie bianche sulla pelle, possono comparire in diverse zone del corpo, ma il collo e il viso, come pure le gambe e le braccia, durante l’estate, sono quelle più esposte. Se, da un lato, si può tentare di prevenirle, con l’applicazione di prodotti specifici sulla pelle, prima dell’esposizione al sole, dall’altro, si può tentare anche di ridurle o celarle del tutto, sempre con l’utilizzo di prodotti specifici.

Macchie bianche sulla pelle: come prevenirle

Il modo migliore per prevenire la comparsa di macchie bianche sulla pelle è quello di applicare una protezione solare prima dell’esposizione al sole. Questo discorso vale sia quando si va al mare, sia quando si esce di casa, in generale, quando si va a fare la spesa o si decide di andare a fare una camminata per restare in forma. Sebbene queste macchie non siano motivo di preoccupazione, possono, comunque, causare disagio, soprattutto perché tendono a comparire su quelle zone del corpo più esposte, come collo, viso, braccia e gambe.

E’ sempre importante proteggere la pelle dai danni potenziali del sole, sia durante l’estate, quando il sole è più forte, sia durante l’inverno, quando il sole è più debole. Oltre ad applicare regolarmente una protezione solare, il nostro consiglio è anche di:

Indossare pantaloni lunghi e camice con la manica lunga , preferibilmente in cotone e traspiranti, quando si sta fuori casa, specie nelle ore di punta;

, preferibilmente in cotone e traspiranti, quando si sta fuori casa, specie nelle ore di punta; Coprire la testa con un cappello a tesa larga , soprattutto quando si esce durante le ore di punta;

, soprattutto quando si esce durante le ore di punta; A meno che non sia indispensabile, evitare di uscire durante le ore di punta, soprattutto in estate.



Macchie bianche sulla pelle: cosa propone Amazon

Nella stragrande maggioranza dei casi, le macchie bianche sulla pelle non rappresentano un problema di salute, ma è ovvio che possono causare disagio e, di conseguenza, si possono adottare delle misure per ridurre la loro presenza, soprattutto sulla pelle del viso o del collo. Ecco quali sono i rimedi migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Bella Aurora Repigment12 Crema per Attenuare le Conseguenze Estetiche della Vitiligine, Ripigmentante per Macchie Bianche o Deficit di Pigmentazione, 75 ml

Si consiglia di applicare per due volte al giorno e di integrare il trattamento con un’esposizione quotidiana alla luce solare graduale, evitando le scottature o l’esposizione ai raggi solari artificiali. I risultati di questa crema saranno visibili dopo i primi tre o sei mesi di trattamento, quando la pelle inizia a ripigmentarsi e a ripristinare la produzione ottimale di melanina.

Bella Aurora, CC Cream Anti-Macchie SPF 50+, Crema Solare Colorata Anti-Macchia, Crema Viso Colorata SPF 50+, 30ml (Tono Chiaro)

Una CC Cream perfetta, da scegliere in base all’incarnato e al tono della pelle e da applicare regolarmente, sopratutto prima dell’esposizione al sole, sia durante l’estate che durante l’inverno, per proteggere la pelle dal sole e prevenire la formazione di macchie bianche o altri problemi cutanei. Gli ingredienti della crema lavorano in sinergia sia per prevenire la comparsa delle macchie sulla pelle che per ridurre la comparsa di nuove.

Crema Sbiancante, Whitening Cream, Anti Macchie Viso Crema, Efficace Sulle Macchie Marroni e Scure, Riduce Lentiggini, Previene Nuove Macchie, Effetto Antiossidante, Previene l’Invecchiamento, 50 ml

Una crema sbiancante versatile, sviluppata sia per curare le macchie bianche sulla pelle causate dall’esposizione al sole, sia le macchie che compaiono sulla pelle anche a causa dell’invecchiamento e che possono assumere forme e colori diversi. L’obiettivo della crema è quello di regolare la produzione di melatonina al fine di prevenire la formazione e lo sviluppo di nuove macchie sulla pelle, sia di migliorare l’aspetto e ridurre la presenza delle macchie già esistenti.