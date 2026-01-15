Una mamma ad Atlanta ha vissuto l’incubo peggiore quando la sua macchina è stata rubata con la figlia dentro. La bambina di otto anni stava dormendo sui sedili posteriori mentre il motore era acceso per pochi istanti, e i malviventi hanno approfittato della distrazione per allontanarsi rapidamente con il veicolo.

“Macchina rubata, c’è mia figlia dentro”, l’incubo della madre

Ad Atlanta, un episodio drammatico ha sconvolto una famiglia in pochi secondi. Come riportato da Fox 5 Atlanta, una madre aveva parcheggiato la propria auto davanti a un negozio lasciando il motore acceso e la figlia di otto anni addormentata sui sedili posteriori, convinta che sarebbe stata un’assenza brevissima. In quel momento, alcuni malviventi hanno colto l’occasione: in un attimo hanno preso il controllo del veicolo e si sono allontanati, trascinando la bambina ignara del pericolo nel traffico cittadino. L’episodio, durato pochi minuti, ha trasformato una semplice commissione in una situazione di grande tensione, lasciando la madre in stato di choc sul marciapiede.

“Macchina rubata, c’è mia figlia dentro”: intervento della polizia e avvertimento ai genitori

La donna ha immediatamente chiamato le autorità, fornendo le informazioni sul veicolo e segnalando la presenza della minore. La polizia di Atlanta ha attivato subito le ricerche, con diverse pattuglie impegnate a setacciare la zona. Dopo pochi chilometri, i ladri, accorgendosi della bambina a bordo, hanno abbandonato l’auto in un’area isolata.

Le bodycam degli agenti hanno ripreso il momento del ritrovamento: la bambina dormiva ancora ed era completamente ignara di quanto accaduto. La polizia ha diffuso le immagini come ammonimento pubblico, sottolineando che lasciare un’auto incustodita con un bambino a bordo, anche per brevissimi istanti, è estremamente rischioso. Gli agenti hanno raccomandato di spegnere sempre il motore, portare le chiavi e tenere i figli con sé, perché anche pochi secondi di disattenzione possono avere conseguenze gravi.