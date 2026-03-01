Machado pronta a rientrare in Venezuela: obiettivo ricostruire la transizione democratica

María Corina Machado ha comunicato che farà rientro in Venezuela a breve dopo un periodo all'estero dedicato a incontri diplomatici e a definire una strategia di transizione democratica

La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha reso noto, attraverso un messaggio pubblico diffuso il 01/03/2026, l’intenzione di tornare in patria «in poche settimane». Dopo aver lasciato il Venezuela e aver condotto una intensa attività diplomatica all’estero, Machado propone di rientrare per promuovere una transizione democratica e per lavorare alla ricostruzione politica e istituzionale del Paese.

Il percorso internazionale e i contatti istituzionali

Nel video di annuncio la leader ha elencato una serie di incontri svolti all’estero: riunioni con capi di Stato, con rappresentanti del governo degli Stati Uniti, e con organismi multilaterali. Machado ha citato colloqui con figure come Donald Trump e il senatore Marco Rubio, oltre a contatti con ministri degli Esteri e con delegazioni di organizzazioni quali la OEA e la Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Secondo il suo racconto, l’obiettivo principale di questi incontri è stato illustrare il potenziale economico del Venezuela e ottenere sostegno per una fase di transizione ordinata.

Rete diplomatica e supporto politico

Machado ha dichiarato di aver incontrato numerosi parlamentari e rappresentanti diplomatici — tra cui senatori e deputati statunitensi, nonché ambasciate e missioni internazionali — e di aver parlato con esponenti del mondo imprenditoriale nei settori energetico, tecnologico e finanziario. In questo contesto ha anche menzionato il riconoscimento ricevuto con il premio Nobel per la Pace, usandolo come leva per attrarre attenzione sulla necessità di una governance stabile che favorisca il ritorno degli emigrati venezuelani.

Le ragioni del ritorno e la strategia interna

Nel suo discorso Machado ha delineato una road map con tre punti principali: consolidare l’unità politica emersa dalle primarie, siglare un accordo nazionale con forze politiche e sociali per garantire la governabilità durante la transizione, e preparare una grande competizione elettorale che riporti la leadership democratica in controllo delle istituzioni. L’idea centrale è costruire condizioni per servizi pubblici funzionanti, certezza del diritto e il ritorno dei milioni di venezuelani all’estero.

Richieste e obiettivi concreti

Tra le priorità indicate vi sono la liberazione di prigionieri politici e lo smantellamento di strutture repressive che, secondo Machado, ancora ostacolano il cambiamento. Ha insistito sulla necessità di passaggi concreti verificabili durante la transizione per evitare vuoti di potere e per assicurare una transizione pacifica e sostenibile.

Modalità del rientro e clima politico

Fonti vicine al suo partito, Vente Venezuela, hanno riferito che Machado potrebbe attraversare la frontiera via terra dalla città colombiana di Cúcuta, con una possibile data ipotizzata per il 4 marzo, ma non esiste ancora una conferma ufficiale da parte della leader sul punto d’ingresso o sulla data precisa. In vista di un ritorno sul territorio, attivisti e dirigenti dell’opposizione si starebbero mobilitando per organizzare un evento di accoglienza nella zona di confine.

Tensioni con il governo di Caracas

Il possibile rientro si colloca in un clima di forte tensione con l’esecutivo di Caracas: la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha avvertito che, qualora Machado facesse ritorno, dovrà rispondere delle sue posizioni e del sostegno a iniziative internazionali contro l’amministrazione attuale. Le autorità governative hanno

Machado ha inoltre offerto la sua interpretazione degli ultimi eventi politici interni, sostenendo che alcuni passaggi avrebbero già cambiato l’equilibrio del potere e che la detenzione di figure chiave sarebbe il risultato di battaglie elettorali precedenti. Queste affermazioni alimentano un dibattito intenso sia dentro che fuori il Venezuela sul percorso più sicuro e legittimo per tornare a processi democratici stabili.

Il quadro rimane in evoluzione: da un lato la leader oppositrice prepara il rientro e una strategia di mobilitazione nazionale; dall’altro il governo mantiene un atteggiamento di allerta e critiche. Nei prossimi giorni, se confermate le date ipotizzate dalle fonti politiche, il paese potrebbe assistere a un momento determinante per le sue prospettive istituzionali e per il dialogo internazionale sul futuro del Venezuela.