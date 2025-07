Macherio, donna strangolata dal marito in strada: la terribile scoperta fatta...

Una tragedia familiare ha scosso la comunità di Macherio, dove una donna è stata strangolata dal marito in strada. A fare la drammatica scoperta sono stati proprio i figli della coppia, che si sono trovati di fronte a una scena terribile e sconvolgente. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla violenza domestica e sulle difficoltà di intervenire tempestivamente in situazioni di conflitto familiare estremo.

Macherio, donna strangolata dal marito in strada: la tragedia scoperta dai figli

A Macherio, in provincia di Monza e Brianza, una donna peruviana di 34 anni è stata strangolata e uccisa dal compagno, un uomo di 39 anni, che è stato subito fermato con l’accusa di omicidio volontario.

La tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri in via Visconti di Modrone, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una situazione di grave emergenza. All’arrivo delle forze dell’ordine, supportate dai soccorsi, la vittima è stata trovata ormai priva di vita. Presenti sul posto anche i figli adolescenti della coppia, di 14 e 17 anni, insieme alla nonna, che sono stati ascoltati dagli investigatori. L’allarme è stato lanciato proprio dai figli, preoccupati per il mancato rientro della madre, che hanno poi trovato la scena drammatica e hanno subito chiamato il 112.

Indagini in corso sul femminicidio di Macherio: movente e dinamica ancora da chiarire

Al momento l’indagato non ha rilasciato dichiarazioni sul movente, che resta sotto approfondimento da parte degli investigatori, insieme alla ricostruzione precisa dei fatti. Dalle prime analisi emerge che la tragedia potrebbe essere stata scatenata da una lite per motivi legati al lavoro: pare che l’uomo fosse contrario alla decisione della donna di proseguire la sua attività lavorativa come badante.