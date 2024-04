Macron posa la prima pietra di una fabbrica di munizioni in Francia

Roma, 11 apr. (askanews) – ll presidente francese Emmanuel Macron ha posato la prima pietra di una fabbrica di munizioni a Bergerac, nel sud-ovest della Francia, un nuovo passo nella direzione dell’economia di guerra necessaria per venire incontro ai bisogni dell’Ucraina e alla nuova situazione geopolitica. Accanto a lui nelle immagini del cantiere Eurenco, il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire e il collega alle Forze Armate Sebastien Lecornu.

“É vero che il mondo è cambiato in poco più di due anni. In verità, ha cominciato a cambiare 10 anni fa con il primo attacco della Russia in Crimea, ma le cose hanno accelerato. E ci avete sentito parlare infatti di economia di guerra in maniera regolare, io stesso, i ministri”, ha dichiarato Macron, poco prima della posa.

“Gli sforzi che vengono fatti qui, è urgente, dobbiamo fare presto, duramente, in quantità, ma anche in modo sostenibile”, ha aggiunto.