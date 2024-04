Made in Italy, Nave (M5S): Sbagliato ridurre investimenti

Roma, 10 apr. (askanews) - "La situazione del made in Italy è in forte movimento. Stiamo parlando di un comparto strategico della nostra economia, che raccoglie un numero importante di microimprese. Realtà che soprattutto nel periodo compreso tra il 2012 e il 2020, con l'avvento del programma Indu...

Roma, 10 apr. (askanews) – “La situazione del made in Italy è in forte movimento. Stiamo parlando di un comparto strategico della nostra economia, che raccoglie un numero importante di microimprese. Realtà che soprattutto nel periodo compreso tra il 2012 e il 2020, con l’avvento del programma Industria 4.0, hanno iniziato a investire in tecnologia e formazione. Era un indirizzo molto incoraggiante, ma con i fondi del Pnrr questo trend ha subito un arresto, perché sono state spese meno della metà delle risorse previste per il settore. E questo è un freno alla nostra competitività, quando invece dovremmo essere molto sensibili agli investimenti su personale, infrastrutture, snellimento della PA e formazione. Soprattutto perché stiamo vivendo una preoccupante contrazione della natalità, quindi il problema del ricambio generazionale non deve essere sottovalutato”, lo ha detto questa mattina Luigi Nave, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.