Madonna di Campiglio: il nuovo modello di gestione del flusso di sciatori

Nel cuore delle Dolomiti di Brenta, la SkiArea di Madonna di Campiglio ha recentemente concluso una fase di sperimentazione sul contingentamento degli sciatori. Questa innovativa iniziativa mira a garantire un’esperienza di sci di alta qualità e sicurezza, soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza.

Il sistema del numero ideale

La strategia del numero ideale si è rivelata pionieristica, essendo la prima iniziativa di questo tipo in Italia.

Durante il periodo di Capodanno, dal 28 al 5 gennaio 2026, il sistema ha limitato la vendita degli skipass giornalieri nei giorni di massimo afflusso. Ciò ha consentito di ridurre le attese agli impianti e di migliorare la sicurezza complessiva sulle piste.

Un monitoraggio efficace

Durante le ore di punta, tra le 11 e le 14, è stata registrata una diminuzione della presenza sulle piste del 7%. Questo ha comportato una media di circa mille sciatori in meno al giorno rispetto agli anni passati. Nei giorni di maggiore affluenza, la riduzione ha raggiunto addirittura il 18%, con punte di 2.700 presenze in meno rispetto ai picchi storici dei precedenti inverni.

Benefici e risultati ottenuti

Il contingentamento ha dimostrato di essere efficace. In un solo giorno, il numero di sciatori ha superato leggermente i 15.000, ma in generale il flusso si è mantenuto entro limiti controllati. Ciò ha permesso di rispettare l’obiettivo di mantenere il numero di sciatori tra i 14.000 e 15.000, un dato ampiamente raggiunto.

Maggiore sicurezza sulle piste

Un aspetto particolarmente significativo è stato il numero di passaggi agli impianti. Pur registrando una diminuzione del 7% nei primi ingressi, i transiti complessivi sono aumentati dell’1%. Questo indica che gli sciatori hanno potuto sciare di più e attendere meno, confermando l’efficacia del sistema nel ridurre le code. Inoltre, il numero di interventi di soccorso è diminuito del 5%, evidenziando come piste meno affollate possano contribuire a una maggiore sicurezza per tutti.

Distribuzione ottimale degli sciatori

L’introduzione del Numero Ideale ha portato a effetti positivi nella distribuzione degli sciatori all’interno del comprensorio. Durante le giornate di alta stagione, è stato registrato un notevole incremento dei flussi verso le località di Folgarida e Pinzolo, che ha facilitato una gestione più efficiente dei movimenti sulle piste. Tale situazione ha consentito di decongestionare le aree maggiormente trafficate, come il passo Grosté e lo Spinale, valorizzando l’intera offerta della SkiArea.

Aumento delle vendite online

Un altro aspetto positivo è rappresentato dall’incremento delle vendite online di skipass, che sono passate dal 56% al 76% durante il periodo di sperimentazione. Questo dato evidenzia l’impegno della SkiArea nel garantire esperienze di sci memorabili e sicure, in un contesto naturale straordinario come quello delle Dolomiti di Brenta.

Il sistema di contingentamento rimarrà operativo anche durante il periodo di Carnevale, che si svolgerà dal 14 al 22 febbraio 2026. Questa misura continuerà a favorire la sicurezza e la qualità dell’esperienza sciistica per tutti gli appassionati, garantendo un accesso controllato e sostenibile alle piste.