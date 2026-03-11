Magatti (Unicat): "Una ricerca che evidenzia il potenziale dei giovani"

“Dallo studio appena presentato emergono considerazioni su una generazione che si trova davanti ad un mondo pieno di possibilità ma anche pieno di problemi. Questa generazione chiede, forse troppo a bassa voce, un cambiamento, e si ritrova a combattere sia con sé stessa sia con adulti che hanno ...

“Dallo studio appena presentato emergono considerazioni su una generazione che si trova davanti ad un mondo pieno di possibilità ma anche pieno di problemi. Questa generazione chiede, forse troppo a bassa voce, un cambiamento, e si ritrova a combattere sia con sé stessa sia con adulti che hanno creato un mondo troppo complicato”. È quanto riferito da Mauro Magatti, professore di Sociologia dell’università Cattolica di Milano, intervenuto a Roma alla presentazione dei risultati della prima iniziativa dell’Osservatorio permanente di Fondazione Unhate sulla condizione giovanile in Italia: “Fragile – mappae mundi di una nuova generazione”, uno studio sulla fragilità degli italiani tra i 13 e i 24 anni.

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=Kj6I5bR-oSQ[/embed]