Maggie Smith, il Re Carlo e Camilla ricordano con affetto l'attrice recentemente scomparsa, definendola: «Una vera preziosità per il paese».

L'attrice britannica Maggie Smith, vincitrice di due Oscar, è morta a 89 anni. L'annuncio è stato dato dalla sua famiglia sui social media, suscitando condoglianze da tutto il mondo del cinema, nonché da re Carlo e la regina Camilla. Smith è noto per i suoi ruoli in Harry Potter e Downton Abbey. Re Carlo e la regina Camilla l'hanno ricordata come un "vero tesoro nazionale" per le sue eccezionali performance, calore e intelligenza.