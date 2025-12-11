Interrotta poco prima dell’inizio del secondo atto la Lady Macbeth di Sostakovic di scena al Teatro alla Scala di Milano. L’interruzione dovuta ad un malore del direttore Riccardo Chailly che dopo alcuni controlli non è più rientrato in scena. Vediamo di capire cosa è accaduto e quali sono le sue attuali condizioni.

Riccardo Chailly ed i precedenti problemi di salute

Riccardo Chailly, direttore d’orchestra di 72 anni, alla sua ultima direzione nel teatro milanese che lo ha visto alla direzione dal 2015 non è purtroppo nuovo a problemi di salute.

Come riportato dal sito Rainews.it era già stato ricoverato in ospedale, rinunciando all’esibizione di apertura del Festival di Lucerna nel 2023 proprio a causa di un malore.

L’interruzione della replica di Lady Macbeth

La replica di Lady Macbeth, la cui prima è andata in scena lo scorso 7 dicembre, con un grande successo di pubblico, è stata interrotta alla fine del primo atto perché Chailly non stava bene.

Sempre tramite Rainews.it si è scoperto che il Maestro è diventato pallido in volto e ciò ha fatto allertare i collaboratori che hanno prontamente chiamato l’ambulanza e l’automedica, presenti all’esterno del teatro d’opera.

Chailly è stato quindi ricoverato in codice giallo al Monzino di Milano. La moglie Gabriella ha rassicurato i professori d’orchestra, i valori attuali sono buoni ed oggi gli verrà cambiata la terapia.

Il peggio è quindi passato, la speranza è di vederlo presto di nuovo sul palco per chiudere in bellezza la sua straordinaria carriera artistica in collaborazione con il teatro meneghino.