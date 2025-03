Un giovane calciatore di appena 14 anni è stato tragicamente colto da un malore sotto gli occhi dei genitori ieri sera a Napoli, mentre si trovava sul terreno di gioco della scuola di calcio. L’allenamento non era ancora cominciato quando il ragazzo, promettente giovane calciatore della zona flegrea, si è sentito male ed è morto.

Napoli, malore fatale alla scuola di calcio

A bordo campo si trovavano la madre e il padre che lo avevano accompagnato come ogni volta. La tragedia è avvenuta nella scuola di calcio che si trova in strada comunale Selva Cafaro, nel quartiere San Pietro a Patierno, alla periferia settentrionale del capoluogo campano. Sul posto si sono recati i carabinieri del nucleo operativo e una pattuglia mobile di zona di Napoli Stella. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. Stando a una prima rilevazione, il ragazzino sarebbe stato colto da arresto cardiocircolatorio.

Chi è il ragazzo 14enne colto da malore sul campo da calcio

Si tratta di Diego De Vivo, originario della zona occidentale della città, un calciatore della Cantera Napoli, club giovanile di Terzo Livello. Il suo ruolo era quello di attaccante e su di lui avevano messo gli occhi gli osservatori di squadre come Napoli, Genoa, Juventus. Non erano emersi in precedenza alcune problematiche fisiche e cardiache del ragazzo. “Distrutti dal dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in pace, campione!” è il post del Cantera Napoli che ha salutato il giovane e nel quale i suoi amici e compagni di squadra ricordano il ragazzo.