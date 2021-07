Un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla città di Palermo, con un violento nubifragio che ha allagato le strade. Ci sono stati molti interventi.

Una forte ondata di maltempo ha colpito nelle scorse ore la città di Palermo. Un violento nubifragio ha colpito la città. Le strade si sono allagate e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse occasioni.

Maltempo a Palermo: un violento nubifragio

Un nubifragio molto violento si è abbattuto sulla città di Palermo, durante la nottata di sabato 17 luglio 2021. In sole tre ore, a partire dalle 4 del mattino, i vigili del fuoco hanno eseguito circa 27 interventi per riuscire a soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi. Il maltempo che si è abbattuto sulla città è stato davvero molto violento e improvviso. La protezione civile ha diramato un’allerta arancione su tutta la Sicilia settentrionale a causa del rischio idrogeologico e temporali.

Una nottata davvero molto intensa, in cui i vigili del fuoco sono stati contattati in varie occasioni, soprattutto per le strade che si sono allagate.

Maltempo a Palermo: zona interessata

Gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo, come accade solitamente in questi casi, hanno interessato più che altro la zona di viale Regione Siciliana, piazza Indipendenza davanti al Palazzo della Regione, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine davanti all’ospedale Buccheri La Ferla.

Il nubifragio è stato improvviso e anche molto violento, tanto da far allagare numerose strade in questa zona del capoluogo. Il maltempo ha colpito la città di Palermo in modo molto intenso, proprio in questi giorni in cui si è parlato a lungo delle alluvioni devastanti che ci sono state in Germania.

Maltempo a Palermo: gli interventi dei vigili del fuoco

Per riuscire a liberare gli automobilisti bloccati sono intervenuti anche i sommozzatori, pompieri del reparto fluviali, e un mezzo anfibio.

I vigili del fuoco da questa mattina sono impegnati anche ad eseguire circa 30 servizi di controllo e verifiche negli appartamenti e nelle abitazioni dove la pioggia ha provocato infiltrazioni di acqua e in cui sono presenti delle crepe. La situazione è molto tesa, ma per il momento non sono stati segnalati danni gravi. Tutti gli automobilisti sono stati liberati grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.