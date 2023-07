Maltempo in Alto Adige, forte temporale e raffiche di vento: ponte spazzato via in val Pusteria

Forte maltempo nel nord Italia, in modo particolare in Alto Adige. Un ponte è stato spazzato via in val Pusteria.

Il maltempo ha colpito il Nord Italia, con violenti temporali e forti raffiche di vento nell’Alto Adige. I vigili del fuoco hanno dovuto fare molti interventi.

Violenti temporali, con pioggia fortissima e raffiche di vento, si sono abbattuti in diverse zone dell’Alto Adige. Nelle zone colpite in provincia di Bolzano, i Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi. Nella val Pusteria, soprattutto nella zona di Casies e Valdaora, i torrenti ingrossati hanno trascinato via dei ponti di legno.

Maltempo in Alto Adige: frana investe auto al passo Gardena

Una frana ha investito quattro automobili, fortunatamente vuote in quel momento, a passo Gardena, in Alto Adige. In serata violenti temporali si sono abbattuti soprattutto nella zona delle Dolomiti. Il distacco della massa di fango e dei sassi si è verificato sul versante della val Badia del passo, verso Corvara. I vigili del fuoco stanno bonificando la zona. A Valdaora, il rio Furcia è esondato con probabile isolamento della frazione di Sorafurcia. Per il momento non sono stati segnalati danni a persone.