Venezia è stata colpita da un forte temporale con grandine. Il maltempo in Veneto ha causato molti danni in questi giorni, in varie zone della regione.

Venezia, forte temporale con grandine: maltempo in Veneto

Nella regione del Veneto il maltempo è stato letteralmente devastante. La7 ha diffuso le immagini di una violenta grandinata e di un violento temporale che hanno colpito la città di Venezia. Le immagini provengono da Mirano, un comune nella città metropolitana di Venezia, e mostrano la forza devastante della grandinata. Sono stati diversi i temporali e le violente grandinate nelle province del Veneto negli ultimi giorni. Altre grandinate hanno colpito le aree dei comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba, in provincia di Treviso. I chicchi di ghiaccio hanno raggiunto dimensioni come palle da tennis.

Venezia, Treviso e Padova: i danni

Una violenta grandinata ha colpito il Padovano, soprattutto Camposampiero e Campodarsego. Chicchi grossi come noci sono caduti anche a Cittadella, Limena e San Giorgio in Bosco. Anche nel Veneziano, nell’area di Stra e Vigonovo, ci sono stati dei danni, con alberi in mezzo alla strada e auto distrutte. Sono state distrutte anche diverse serre, i cui teloni sono volati via, oltre a diversi orti. Registrate raffiche di vento di 120 chilometri orari nella zona di Codevigo.