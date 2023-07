Il maltempo sta creando diversi disagi nelle regioni del Nord-Est d’Italia, in particolare il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto sono state colpite duramente nella notte. La protezione civile è stata allertata a causa di gravi danni che hanno interessato soprattutto la provincia di Treviso, di Vicenza e di Venezia.

Veneto, il maltempo fa scattare lo stato d’emergenza

Dopo l’ondata di maltempo che ha imperversato nella notte, il presidente della regione del Veneto Luca Zaia ha firmato la dichiarazione di stato di emergenza regionale.”Sono in contatto con le strutture della protezione civile e con i sindaci dei numerosi comuni veneti che sono stati interessati dal violento maltempo della notte scorsa” – ha dichiarato Zaia – “Sono state registrate oltre 350 chiamate alle sale operative dei vigili del Fuoco e della protezione civile, per rami pericolanti, alberi abbattuti, danni da vento e grandine. Non si segnalano al momento conseguenze per le persone. Oggi prosegue il lavoro dei tecnici della protezione civile regionale e dei vigili del fuoco sul territorio veneto, per la valutazione dei danni.”

Temporali, grandine e tanto vento: le preoccupazioni di Zaia

In poche ore, quasi tutto il Veneto è stato interessato da brevi ma intensi temporali estivi, da forti grandinate, ma soprattutto da vorticose raffiche di vento. “Le province di Venezia, Treviso e Vicenza sono quelle maggiormente colpite e quindi, anche in base alla censimento dei danni in corso, vedremo come procedere” – spiega ancora il Governatore del Veneto – “Allo stato attuale abbiamo cognizione dei danni da vento, che sembrano interessare prevalentemente le alberature, ma in considerazione della grandine di grosse dimensioni temo ci siano danni a macchine, tetti, oltre che all’agricoltura. Voglio ringraziare per gli interventi tempestivi tutti i soccorritori intervenuti.”