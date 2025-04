Un weekend di Pasqua sotto l’assalto del maltempo

Resta alta l’allerta per l’ondata di maltempo che si sta abbattendo su gran parte dell’Italia del centro-nord, proprio alla vigilia del weekend di Pasqua. Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da vento forte, piogge violente e nevicate a bassa quota, hanno già provocato danni ingenti e, purtroppo, anche vittime.

La situazione è particolarmente critica in Piemonte e in altre regioni del Nord, dove le autorità hanno diramato avvisi di emergenza.

Vittime e danni: un bilancio drammatico

Il bilancio delle vittime è già tragico: un uomo di 92 anni ha perso la vita in provincia di Torino, mentre nel Vicentino due persone, padre e figlio, sono decedute dopo che la loro auto è finita in una voragine apertasi improvvisamente sul ponte di Valdagno. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a mantenere la massima cautela, specialmente in prossimità di corsi d’acqua e infrastrutture vulnerabili. La piena del Po rappresenta una minaccia concreta, con previsioni di peggioramento per Pasqua.

Interventi urgenti e stato d’emergenza

In risposta alla situazione critica, il governo ha stanziato 5 milioni di euro per interventi urgenti, mentre il presidente della Regione Veneto ha dichiarato lo stato d’emergenza per i comuni delle province di Vicenza e Verona. I cittadini sono stati esortati a mantenere le distanze da ponti e argini, in considerazione del rischio di ulteriori inondazioni. In Lombardia, il sindaco di Pavia ha disposto l’evacuazione dei primi piani delle abitazioni nella zona del Borgo Basso, dove il fiume Ticino ha esondato, mettendo a rischio anche le risaie in Lomellina e i vigneti in Oltrepò.

Frane e smottamenti: il maltempo non dà tregua

Le forti piogge hanno causato frane e smottamenti in diverse località, isolando alcune abitazioni e creando disagi significativi. In Versilia, le autorità hanno dovuto intervenire per soccorrere le persone rimaste bloccate a causa di frane. A Lucca, si segnalano problemi in alcune frazioni, mentre a Massa Carrara un muro è crollato nella frazione di Moneta. La situazione è in continua evoluzione e le autorità stanno monitorando attentamente i livelli dei fiumi e le condizioni meteorologiche.