Maltempo in Liguria: esondazioni e frane nel savonese e imperiese

Una notte di angoscia in Liguria

La notte scorsa, la Liguria ha subito una forte ondata di maltempo, con particolare intensità nel Ponente Ligure. La provincia di Savona è stata la più colpita, dove il fiume Bormida ha esondato, causando gravi disagi e chiusure stradali. Le autorità locali hanno dovuto chiudere la statale 29 del Colle di Cadibona e la statale 334 del Sassanello, a causa dell’esondazione e di un albero caduto nel comune di Stella.

Interventi dei vigili del fuoco

Le squadre dei vigili del fuoco, inclusi i gruppi specializzati nel soccorso fluviale, sono state mobilitate per assistere le persone intrappolate nelle auto bloccate dall’acqua nei sottopassi. La situazione è stata particolarmente critica, con numerosi interventi effettuati per garantire la sicurezza dei cittadini. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalle condizioni meteorologiche avverse, ma i vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per affrontare le emergenze.

Frane e smottamenti nell’Imperiese

Non solo il savonese, ma anche l’Imperiese ha subito danni significativi a causa delle forti piogge. Due frane si sono verificate poco dopo le 5 del mattino, costringendo i soccorritori a intervenire rapidamente. Altri smottamenti di minore entità sono stati segnalati in diverse località dell’entroterra imperiese, creando ulteriori preoccupazioni per la sicurezza delle strade e delle abitazioni. Fortunatamente, la portata dei torrenti è sotto controllo, ma la situazione rimane monitorata costantemente dalle autorità competenti.