Allerta arancione in Sicilia

Giovedì scorso, la Sicilia ha ricevuto un’importante comunicazione dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un’allerta arancione per il maltempo. Questa decisione è stata presa in previsione di forti temporali che si sarebbero verificati il 15 maggio. Le autorità locali, in collaborazione con il Dipartimento, hanno ritenuto necessario adottare misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini.

Chiusura delle scuole e misure locali

In risposta all’allerta, il Comune di Catania ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole, dei giardini pubblici, dei parchi e dei cimiteri. Anche ad Agrigento, le scuole rimarranno chiuse. Inoltre, i sindaci di Piazza Armerina e Aidone, Nino Cammarata e Anna Maria Raccuglia, hanno comunicato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei loro comuni, sottolineando l’importanza di proteggere la comunità da possibili rischi legati al maltempo.

Allerta gialla in altre regioni

Non solo la Sicilia, ma anche altre cinque regioni italiane sono state interessate da un’allerta gialla. Le regioni coinvolte includono Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e gran parte dell’Emilia-Romagna. In queste aree, si prevedono fenomeni meteorologici avversi, tra cui rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini a prestare attenzione agli aggiornamenti e a seguire le indicazioni fornite.