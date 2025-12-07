Maltempo estremo nel Messinese: città e strade travolte da fango e detriti

Allerta meteo e paura tra i cittadini nel Messinese: fango e frane colpiscono Sant’Agata di Militello e zone vicine. Gli ultimi aggiornamenti.

Un violento temporale ha colpito il litorale tirrenico del Messinese, causando allagamenti, frane e gravi disagi a Sant’Agata di Militello e nei comuni vicini. Il maltempo ha messo a dura prova cittadini e soccorritori, trasformando strade e quartieri in scenari di emergenza.

Caos maltempo nel Messinese: frane e interruzioni sulla viabilità

Oltre agli allagamenti, la tempesta ha provocato anche movimenti franosi che hanno interessato la viabilità locale.

Una frana ha invaso la strada statale 113 tra Sant’Agata di Militello e Acquedolci, creando rallentamenti e disagi per automobilisti e mezzi di soccorso.

Situazioni analoghe si sono verificate a Militello Rosmarino, dove una frana in via Mazzini ha richiesto l’intervento del gruppo NOIS della Protezione Civile per mettere in sicurezza l’area e monitorare eventuali ulteriori smottamenti.

Le autorità locali hanno invitato la popolazione alla massima prudenza, in particolare nelle zone soggette ad allagamenti e lungo i versanti instabili, mentre le squadre di emergenza continuano a operare per ripristinare condizioni di sicurezza.

Caos maltempo nel Messinese: piogge torrenziali, inondazioni e strade invase dal fango

Un intenso temporale si è abbattuto oggi sul litorale tirrenico del Messinese, causando ingenti disagi a Sant’Agata di Militello. Le precipitazioni persistenti hanno trasformato le strade cittadine in veri e propri fiumi di fango e detriti, provocando allagamenti diffusi in tutto il centro e nelle zone limitrofe. Il torrente Carrubba è esondato, riversando acqua e materiali fangosi in cantine, garage e piani bassi di numerose abitazioni, con particolare criticità nei quartieri di Pidocchietto, via Baldisseri e nelle vie parallele a via Campidoglio.

Residenti e soccorritori hanno vissuto ore di grande apprensione mentre squadre della Protezione Civile, vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti per contenere i danni e mettere in sicurezza le aree più colpite.

Le immagini condivise sui social dai cittadini mostrano chiaramente la gravità della situazione: strade trasformate in torrenti di fango e quartieri allagati a Sant’Agata di Militello.