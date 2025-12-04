Maltempo nel Nord Barese: Forti Piogge e Disagi nella Comunità

Il maltempo ha devastato il nord Barese, provocando allagamenti significativi e notevoli disagi per la popolazione. Scopri tutti i dettagli su quanto accaduto e le conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche.

Nella mattina odierna, intense precipitazioni e forte vento hanno messo a dura prova la calma del nord Barese, causando significativi disagi in diverse città. Le autorità locali si sono attivate per gestire la situazione, affrontando i danni e gli inconvenienti provocati dal maltempo.

La città di Trani è stata particolarmente colpita, con i sottovia impraticabili a causa di un accumulo di oltre 66 millimetri di pioggia.

Il Comune ha comunicato che le idrovore e le pompe sono state messe in funzione per smaltire l’acqua in eccesso, mentre alcune strade, come via delle Tufare e via del Ponte Romano, hanno ripreso a essere percorribili.

Interventi e danni a Trani

Oltre ai problemi di viabilità, Trani ha registrato la caduta di due alberi, uno dei quali ha danneggiato un’auto in via Olanda. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire in diverse abitazioni allagate, dove è stata necessaria un’azione rapida per prevenire ulteriori danni.

Situazione nelle scuole e nei plessi pubblici

Nei plessi scolastici della città, le infiltrazioni d’acqua hanno portato a misure di sicurezza, con il Comune che ha provveduto a delimitare le aree pericolose. I tecnici comunali sono stati mobilitati per controllare i tetti e liberare i pluviali, favorendo il deflusso dell’acqua e garantendo la sicurezza degli edifici.

Allerta meteo e conseguenze a Bari

Anche Bari ha subito gli effetti delle forti piogge. La città è stata messa in allerta arancione dalla Protezione Civile regionale, a causa del rischio di allagamenti e temporali. La pioggia ha iniziato a cadere già dalla notte, causando preoccupazioni per la sicurezza stradale.

In viale Papa Pio XII, nel quartiere Poggiofranco, un albero è caduto sulla strada, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Allagamenti sono stati segnalati in diversi punti, tra cui il quartiere San Paolo e viale Unità d’Italia, dove i cittadini hanno avvertito la presenza di acqua sulle strade.

Chiusura di cimiteri e spazi pubblici

In considerazione delle condizioni meteorologiche avverse, il Comune di Bari ha deciso di chiudere i cimiteri e i parchi cittadini per garantire la sicurezza dei cittadini. I servizi di emergenza sono stati attivati per monitorare la situazione e intervenire dove necessario.

La Protezione Civile ha emesso raccomandazioni per la popolazione, invitando a evitare di utilizzare i sottopassi e a non avventurarsi in aree a rischio di allagamento. È fondamentale mantenere la calma e rimanere informati sulle evoluzioni del maltempo, seguendo le indicazioni delle autorità competenti.

Il maltempo ha avuto un impatto significativo sul nord Barese, portando a disagi e necessitando interventi urgenti. Le autorità locali sono al lavoro per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza dei cittadini, mentre sono attese ulteriori condizioni meteorologiche avverse nei prossimi giorni.