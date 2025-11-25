Manifestazione di Non una di meno a Milano: Uniti contro la Violenza di Genere

Il 25 novembre segna una data di grande importanza a livello mondiale: la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A Milano, si è svolta una manifestazione organizzata dal movimento Non una di meno, che ha richiamato migliaia di partecipanti. Questa mobilitazione ha rappresentato non solo un momento di protesta, ma anche un’occasione per accendere i riflettori su un problema sociale che continua a colpire numerose donne in Italia e nel mondo.

Un corteo significativo

Il corteo è partito da piazza Oberdan e ha raggiunto piazzale Lodi, bloccando alcune delle vie più trafficate della città durante l’ora di punta. Gli organizzatori hanno dichiarato che i partecipanti erano oltre diecimila, creando un’atmosfera carica di energia e determinazione. La manifestazione ha incluso un momento di omaggio musicale, con le note di “La voglia, la pazzia” di Ornella Vanoni, simbolo di resistenza e speranza.

Un evento che abbraccia tutta Italia

Mobilitazioni si sono svolte non solo a Milano, ma anche in altre città italiane per questa giornata. Diverse iniziative sono state organizzate dai nodi territoriali di Non una di meno in tutto il paese. A Rimini, si è tenuto un talk pomeridiano dedicato alla decostruzione della violenza di genere. A Napoli, un laboratorio ha affrontato il tema della guerra e del patriarcato.

Le voci del cambiamento

Le manifestazioni hanno visto la partecipazione attiva di donne e uomini, uniti nella lotta contro la violenza di genere. A Torino, i manifestanti si sono radunati a Porta Nuova, mentre a Firenze e Catania si sono svolti eventi simili. Questi cortei rappresentano non solo una risposta alle ingiustizie, ma anche un’opportunità per dare voce a chi non ha mai avuto la possibilità di parlare, per denunciare e per chiedere un cambiamento concreto.

Un futuro di speranza

Il 25 novembre rappresenta un’importante occasione per riflettere e unirsi nella lotta contro la violenza di genere. La mobilitazione di Milano è solo una delle tante manifestazioni che si sono susseguite nel tempo. Il numero crescente di partecipanti evidenzia come la consapevolezza e il desiderio di cambiamento siano in aumento. Tali manifestazioni costituiscono un passo significativo verso la costruzione di una società più giusta e rispettosa.

Uniti per il cambiamento

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne rappresenta un richiamo per tutti. Non deve passare inosservata. Le voci sollevate durante la manifestazione sono un chiaro segnale che la lotta contro la violenza di genere è attiva e che, insieme, è possibile costruire un futuro migliore, libero da ogni forma di abuso e discriminazione.