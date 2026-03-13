Mannino (C.N.VV.F.): “Droni e radar per prevenire frane e rischio crolli”

“LetExpo ci dà la possibilità di mostrare al pubblico i nostri mezzi di soccorso dotati di alta tecnologia e attenti all’aspetto green. Inoltre grazie ai droni e ai radar ci è possibile individuare aree ad alta criticità per localizzare in anticipo luoghi a rischio frane o edifici pericolanti prevenendo il rischio del crollo”, ha dichiarato Eros Mannino, Comandante Generale e Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel corso della quinta edizione LetExpo a Verona
