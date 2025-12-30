Manovra 2026, l’elenco completo di bonus e agevolazioni disponibili per famiglie e figli

Manovra 2026, i bonus e le agevolazioni per famiglie e figli: l'elenco completo

Manovra 2026: nuovi bonus per le famiglie e supporto a madri lavoratrici, studenti e genitori separati. Tutti i dettagli.

La Manovra 2026 punta a rafforzare il sostegno alle famiglie italiane, con misure mirate per madri lavoratrici, genitori separati, studenti e fasce più vulnerabili. Tra bonus, contributi, riforme dell’Isee, incentivi per asili, scuole paritarie e centri estivi, l’obiettivo è rendere più accessibili servizi sociali, educativi e ricreativi, concentrandosi su chi ha più bisogno.

Manovra 2026: sostegno alle famiglie e ai genitori lavoratori

Tra le iniziative a favore delle famiglie, spicca l’incremento del contributo mensile per le madri lavoratrici con più di due figli, che passerà da 40 a 60 euro nel 2026. Il beneficio è destinato a chi abbia un Isee annuo non superiore a 40mila euro, con l’età del figlio più piccolo fino a 10 anni (18 anni per famiglie con tre o più figli). La manovra introduce anche l’esonero contributivo fino a 24 mesi per le assunzioni di lavoratrici con almeno tre figli, l’ampliamento dei congedi parentali facoltativi fino ai 14 anni e il raddoppio dei giorni di congedo per malattia dei figli, da 5 a 10 giorni.

Sul fronte Isee, i meccanismi di calcolo cambiano in senso favorevole, considerando il numero dei figli e aumentando il valore della prima casa non soggetta a conteggio, dai 52.500 euro attuali fino a 91.500 euro, e fino a 120mila euro nei capoluoghi delle 14 città metropolitane italiane. La relazione tecnica stima che circa 14mila famiglie potranno così rientrare nell’Assegno di Inclusione, che ha sostituito il reddito di cittadinanza, e accedere a contributi per l’asilo nido. Viene inoltre rifinanziata la Carta «dedicata a te» con 500 milioni di euro per beni di prima necessità, mentre l’assegno di inclusione non prevede più la pausa di un mese tra un rinnovo e l’altro, sebbene l’importo sia dimezzato nel primo mese di rinnovo.

Manovra 2026, l’elenco completo di bonus e agevolazioni disponibili per famiglie e figli

La manovra prevede anche interventi significativi nel settore scolastico e sociale. Per le famiglie con Isee fino a 30mila euro è previsto un bonus annuale fino a 1.500 euro per ogni studente che frequenta scuole paritarie secondarie, con scaglioni decrescenti al salire del reddito, e un contributo di 30mila euro per l’acquisto dei libri scolastici. Sono inoltre stanziate nuove risorse per il fondo Erasmus a supporto delle borse di studio universitarie.

Per i centri estivi, sono disponibili 60 milioni destinati ai Comuni, con incentivi per progetti pubblico-privati che coinvolgano bambini e anziani, anche attraverso il riutilizzo di immobili dismessi, simili alle storiche colonie estive. Sono inoltre previsti 20 milioni per aiutare genitori separati a trovare una nuova abitazione per figli fino a 21 anni e 10 milioni per favorire affitti calmierati a giovani coppie. Nasce anche un fondo per i caregiver che assistono anziani e disabili non autosufficienti, con stanziamenti principalmente nel 2027.

Lo sport non è trascurato: è previsto un bonus per l’iscrizione a corsi sportivi di minorenni con Isee inferiore a 20mila euro e 5 milioni per borse di studio destinate a studenti universitari meritevoli nello sport. La Manovra 2026, come sottolineato nel testo ufficiale, conferma quindi un’attenzione “alle famiglie, ai giovani e alle fasce più vulnerabili”, pur distribuendo le risorse con misure mirate e progressivamente modulabili.